Eskişehir'de İzinsiz Gösteri Düzenleyen Gruba Polis Müdahale Etti, 10 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de İzinsiz Gösteri Düzenleyen Gruba Polis Müdahale Etti, 10 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir\'de İzinsiz Gösteri Düzenleyen Gruba Polis Müdahale Etti, 10 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, Ulus Anıtı önünde izinsiz gösteri düzenledi. Polis ekipleri, gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu ancak gruptakiler yürüyüş yapmak isteyince müdahale etti. İzinsiz gösteri yapmak isteyen 10 kişi gözaltına alındı ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

09.06.2024 20:07
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Eskişehir'de izinsiz gösteri düzenleyen ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Ulus Anıtı önünde toplandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, LGBT bayrağı açarak sloganlar atan grubun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis, gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. İkaza rağmen slogan atıp yürüyüş yapmak isteyen gruba, Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti.

Polis ekiplerince izinsiz gösteri yapmak isteyen 10 kişi, "2911 sayılı kanun" kapsamında gözaltına alındı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Eskişehir, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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