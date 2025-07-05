Eskişehir\'de Jandarma Semineri

Eskişehir'deki bir fabrikanın çalışanlarına jandarma tarafından çeşitli konularda seminer verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Odunpazarı ilçesinde bulunan bir sanayi işletmesinin çalışanlarına yönelik seminer düzenlendi.

Seminerde, kadına yönelik şiddetle mücadele, Kadın Destek Uygulaması (KADES), erken yaşta zorla evlendirmeyle mücadele, güvenli internet ve dolandırıcılık, trafik kuralları, bağımlılıkla mücadele, orman yangınlarıyla mücadele ve kene mücadelesi ile korunma yollarına ilişkin bilgiler verildi.

Program sonunda katılımcılara broşür dağıtıldı.