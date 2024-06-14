Eskişehir'de Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Eskişehir'de, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programda jandarmanın tarihini ve misyonunu anlatan konuşmalar yapıldı, teçhizatlar sergilendi ve gösteriler sunuldu. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, jandarmanın halkın huzur ve güvenliğini sağladığını vurgulayarak, jandarma teşkilatının her zaman ihtiyaç duyulan noktalarda görev yaptığını belirtti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ise jandarmanın güveni perçinlemek ve güçlendirmek amacında olduğunu ifade etti.

14.06.2024 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, jandarmanın tarihini ve misyonunu anlatan konuşmalarla devam etti.

Jandarmaya ait teçhizatların sergilendiği etkinlikte, jandarma timleri bomba arama ve narkotik köpeğiyle gösteri sundu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, buradaki konuşmasında, jandarma teşkilatının kurulduğu günden bu yana görevini özveriyle yerine getirdiğini, ülke genelinde halkın huzur ve güvenliğini sağladığını söyledi.

Jandarmanın Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet birimleriyle omuz omuza kırsal alanda da kentte de özveriyle mücadele ettiğini belirten Aksoy, "Halkın huzur ve güvenliği, terörle mücadelenin yanında özellikle ihtiyaç duyulduğunda her noktada jandarma teşkilatımızı görebiliyoruz. Orman yangını olduğunda, deprem olduğunda, sel olduğunda, daima orada oluyorlar. Emniyet teşkilatımız gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gibi ihtiyaç duyduğumuz her noktada jandarma teşkilatımızı görüyoruz." dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir de teşkilatın başarılarla dolu bir tarihe sahip olduğunu, ulusun daima takdirini kazandığını ifade etti.

Jandarmanın Türk milletinin güvenini perçinlemek ve güçlendirmek azminde olduklarını kaydeden Demir, "Yerleşik kurum kültürüne sahip personeliyle jandarma, üstün birliğiyle, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle birleştirici yaklaşımıyla her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir." diye konuştu.

Muharip Hava Kuvvetleri ve Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un katıldığı program, fotoğraf çekimi ve makam ziyaretinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Hüseyin Aksoy, Tuğgeneral, Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:53:27. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement