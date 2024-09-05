Eskişehir'de Kaçak Sigara ve Uyuşturucu Operasyonları: Bir Tutuklama

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı ilçesinde bir şüphelinin kaçak yollardan temin ederek getirdiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları sattığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler tarafından şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 dolum makinesi, 2 kompresör makinesi, 43 kilogram kıyılmış tütün, 11 bin 840 içi tütün doldurulmuş makaron, 10 bin 292 dal bandrolsüz ve hologramsız makaron, 65 boş sigara paketi ve 376 kutu içinde 75 bin 200 dal faturasız makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Çalışma kapsamında 2 şüphelinin evlerinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdikleri bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu şüphelinin evlerinde yapılan aramada, 476 gram esrar, 20 kök kenevir ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi.

"Uyuşturucu Ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Jandarmadan hemzemin geçit denetimi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince 3-4 Eylül tarihlerinde tren geçiş saatlerinde hemzemin geçitlere yönelik özel denetimler icra edildi.

Denetimlerde, 17 hemzemin geçit noktasında 102 araç kontrol edildi, kural ihlalinde bulunan 6 aracın sürücüsüne 18 bin 872 lira trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.