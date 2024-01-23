Eskişehir\'de evde ölü bulunan yaşlı kadınla ilgili cinayet şüphesi

Eskişehir'de eşi ve oğlu tarafından ölü bulunan Safinaz Ayten'in (72), yapılan incelemeler sonucunda yüz ve bileklerinde morluklar olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edildi Cinayete kurban gittiği öğrenilen Ayten'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

BOYNUNUN KIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta oturan Safinaz Ayten, dün gece eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlenen Ayten'in yüz ve bileklerinde morluklar ile boynunun kırıldığı tespit edildi.

Ayten'in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan Safinaz Ayten'in ölümüyle ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.