Eskişehir'de Kadın ve Çocuğu Babası Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Eskişehir'de Kadın ve Çocuğu Babası Tarafından Öldürüldü

Eskişehir'de Merve Karabaş ve oğlu Alp Karabaş, evlerinin önünde babası Osman Nuri K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi Osman Nuri K. gözaltına alındı.

13.06.2024 11:56
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ESKİŞEHİR'de, Merve Karabaş (31) ve oğlu Alp Karabaş (7), evinin önünde Adana'dan geldiği belirtilen babası Osman Nuri K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Sokakta linç edilmek istenen Osman Nuri K., gözaltına alındı.

Olay, saat 07.30 sıralarında, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan Merve Karabaş, sabah evinden çıkıp, oğlu Alp ile birlikte işe gitmek için kapının önündeki 25 AIE 792 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada Adana'dan geldiği ve sokakta beklediği belirtilen Merve Karabaş'ın babası Osman Nuri K. kızıyla tartıştı, ardından belinden çıkardığı tabancayla otomobilin içindeki Merve Karabaş'a ateş etti. Otomobildeki torunu Alp ise araçtan çıkıp kaçtı. Cinayet şüphelisi Osman Nuri K., torununu da kaçarken arkasından ateş edip öldürdü.

Olayı görenler Osman Nuri K.'ye saldırırken, linç girişimini ise ihbarla adrese gelen polis ekipleri engelledi. Osman Nuri K., polis tarafından gözaltına alındı. Polisin incelemesinde sokakta 5 adet boş kovan bulundu.

Merve Karabaş'ın 11 yıllık eşi Ahmet Karabaş da haberi alıp eve geldi. Sokakta eşin ve çocuğunun öldürüldüğünü öğrenen Ahmet Karabaş, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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