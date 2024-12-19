Eskişehir'de Kadınlara Özel Ulaşım Uygulaması Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Kadınlara Özel Ulaşım Uygulaması Devam Ediyor

Eskişehir\'de Kadınlara Özel Ulaşım Uygulaması Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık' uygulaması, kadın yolculara akşam saatlerinde durak beklemeden otobüslerden inme imkanı sunuyor. Uygulama, sekiz yıldır devam ediyor ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

19.12.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından Türkiye'de bir ilk olarak başlatılan ve sekiz yıldır devam eden 'ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık' uygulaması vatandaşlardan takdir topluyor. Uygulama ile kadınlar saat 20.00'den sonra tüm otobüs hatlarında durak beklemeden istedikleri yerde otobüslerden inebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke daha imza atarak başlattığı ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamasına devam ediyor. 2016 yılında üç hatta pilot uygulama olarak başlayan, 2017 yılında ise tüm hatlarda geçerli olan bu projede kadın yolcular saat 20.00'den sonra otobüslerden durak beklemeksizin istedikleri yerde inebiliyor.

Çalışmanın ilk kez Eskişehir'de hayata geçtiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Oğuz Özkara, "Kadın yolcularımızın trafik ve yaya güvenliğini tehlikeye atmayacak güzergah üzerinde istedikleri noktada indirilebilmesi uygulamasını hayata geçirdik. Kadın yolcuların talepleri doğrultusunda uygulamamız güncellenerek şu anda tüm hatlarımızda ve uygulama başlangıç saati 20.00 olarak kullanılmaktadır" dedi.

Uygulamadan son derece memnun olduklarını belirten kadın yolcular ise Başkan Ayşe Ünlüce ve ekibine uygulama dolayısıyla teşekkür ederek, "Bir kadın olarak eve nasıl döneceğimi düşünmeden dışarı çıkabilmek çok büyük bir özgürlük. Daha önce bu uygulamadan haberim yoktu. O yüzden akşam saatlerinde dışarı çıkmak beni biraz tedirgin ediyordu. Bunu öğrendiğim için artık daha özgür bir şekilde dışarı çıkabileceğim. Birçok kentte olmayan bir uygulama olduğunu biliyorum. Çok gururlanıyorum belediyem adına. Kadınlar artık kendilerini daha güvende hissediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kadınlara Özel Ulaşım Uygulaması Devam Ediyor - Son Dakika

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