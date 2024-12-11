Eskişehir\'de Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Ölü, 2 Yaralı

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ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolu Karaören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ömer Çetin idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Nermin Demir yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin de demir yığını haline dönüştüğü kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüleri çetin ve Demir ile araçlarda bulunan Ummuhan Çetin ve Ramazan Koçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan U.Z.D. ve İ.D. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.