Eskişehir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı; devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı
Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda sol dönüş yapan otomobile çarpan kamyonet devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Münür K. (74) ve yanındaki Cansu T. (23) yaralandı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Eskişehir'de dönüş yapan otomobille çarpıştıktan sonra devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Münür K. (74) idaresindeki 26 UR 959 plakalı kamyonet, Eskişehir- Seyitgazi kara yolunda sol dönüş yapmaya çalışan Lidya İ. (19) yönetimindeki 35 KF 2972 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Cansu T. (23) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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