Eskişehir'de Kapalı Pazar Yeri Projesi İçin Müjde Geliyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Ünlüce, Bakan Kurum ile Eskişehir'e yapılması planlanan kapalı pazaryerini görüştüklerini belirterek, çok yakında müjde vereceklerini söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ankara'daki temaslarını sürdürüyor. Başkan Ünlüce son olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Başkan Ünlüce, Bakan Murat Kurum ile Eskişehir'i ilgilendiren projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Pazar esnafına çok yakında yeni bir müjde vereceklerini söyleyen Başkan Ünlüce, "Kapalı pazar yeri projesi için çok yakında pazarcı esnafımıza ve hemşehrilerimize bir müjde vereceğiz. Projenin hayata geçmesi için destek veren AK Parti İl Başkanı Sayın Gürhan Albayrak'a, milletvekillerimiz Sayın Fatih Dönmez'e, Sayın Ayşen Gürcan'a ve Sayın Nebi Hatipoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.