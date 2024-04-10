Eskişehir\'de kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde E.Ö. (28), babasının yerine onun çalıştığı inşaattaki bekçi kulübesine gitti.
Babası ile aralarında husumet bulunan 3 kişi, E.Ö'nün yanına geldi. Bu kişiler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada E.Ö'yü darbeden ve bıçakla yaralayan zanlılar kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı. Trafik timleri, yol denetim faaliyetleri ve trafik kontrollerini artırarak, ana yollarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı. Araç kontrol noktalarında durdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve çikolata ikram eden ekipler, emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmama ve uykusuz araç kullanmama konusunda uyarılarda bulundu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
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