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Eskişehir'de kaybolan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu, kardeşi gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de kaybolan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu, kardeşi gözaltına alındı

Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında kaybolduktan 25 gün sonra cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kardeşi, adliyeye sevk edildi. Nazmi Ö'nün ölümüne ilişkin çalışmasını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Dedektif Timlerince (JASAT) yakalanan maktulün kardeşi Mevlüt Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Adliyesine götürülen zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor. Olay, Tepebaşı ilçesi kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde yakınlarıyla yaşadığı evden 26 Eylül 2023'te ayrıldıktan sonra kaybolan Nazmi Ö'nün (65) geri dönmemesi üzerine ekiplerce arama yapılmış, herhangi bir bulguya rastlanamamıştı. Aynı mahallede 21 Ekim'de yol kenarında otluk alanda parçalanmış halde bulunan cesedin, Nazmi Ö'ye ait olduğu belirlenmişti. Akli dengesi yerinde olmayan Nazmi Ö'nün cesedine ait parçalar, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedilmişti. Mevlüt Ö, ağabeyi Nazmi Ö'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Eskişehir\'de kaybolan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu, kardeşi gözaltına alındı
10.01.2024 - 15:43,
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Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında kaybolduktan 25 gün sonra cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kardeşi, adliyeye sevk edildi.

Nazmi Ö'nün ölümüne ilişkin çalışmasını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Dedektif Timlerince (JASAT) yakalanan maktulün kardeşi Mevlüt Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Adliyesine götürülen zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Olay

Tepebaşı ilçesi kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde yakınlarıyla yaşadığı evden 26 Eylül 2023'te ayrıldıktan sonra kaybolan Nazmi Ö'nün (65) geri dönmemesi üzerine ekiplerce arama yapılmış, herhangi bir bulguya rastlanamamıştı.

Aynı mahallede 21 Ekim'de yol kenarında otluk alanda parçalanmış halde bulunan cesedin, Nazmi Ö'ye ait olduğu belirlenmişti.

Akli dengesi yerinde olmayan Nazmi Ö'nün cesedine ait parçalar, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedilmişti.

Mevlüt Ö, ağabeyi Nazmi Ö'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eskişehir, JASAT, Eylül, Adliye, Ölüm, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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