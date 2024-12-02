Eskişehir'de Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 18 yaşındaki sürücü Mert T. yaşamını yitirdi.

02.12.2024 11:27
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücünün öldüğü kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde Mert T. (18) yönetimindeki otomobilin ara sokaktan çıkan hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapması, karşı şeritte seyreden sürücü kursuna ait otomobille çarpışmaktan son anda kurtulması yer alıyor.

Kayıtların devamında Mert T'nin ikinci manevrasının ardından otomobilin savrularak beton aydınlatma direği ile evin bahçe duvarına çarptığı, çevredekilerin yardım etmek amacıyla kaza yerine yöneldikleri görülüyor.

Mert T, 26 AHA 283 plakalı otomobiliyle dün Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda ara sokaktan yola çıkan araca çarpmamak için manevra yapmış, kontrolden çıkan araç yol kenarındaki beton aydınlatma direği ile evin bahçe duvarına çarpmıştı. itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, aracıyla ara sokaktan yola çıkan sürücünün yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Odunpazarı, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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