Eskişehir\'de kaza: Üniversite öğretim üyesi ve kızı hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobilin karşı yönden gelen kamyona çarptığı kazada hayatını kaybeden Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel (47) ve kızı Yağmur Karel (15) gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaza, dün Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde meydana geldi. Filiz Bayrakçı Karel'in kullandığı 26 UC 635 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.K. (38) yönetimindeki 26 SU 100 plakalı su kamyonuna çarptı. Kazada Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur ve kamyon şoförü M.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Anne ve kızı için Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi Filiz Bayrakçı Karel'in eşi Serhan Karel, taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye Karel ailesinin yakınları, Eskişehir Teknik Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri katıldı. Anne kızın tabutlarının üzerine Türk bayrağı örtüldü. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur'un cenazeleri, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
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