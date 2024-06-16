Eskişehir'de Kurban Zedeleri Hastaneye Akın Etti

Güncel

Eskişehir'de 'Kurbanzedeler' acilin yolunu tuttu

Elinden yaralan vatandaş;

"Danayı keserken, elimizi kestik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kurban ibadetini yerine getirmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu. Elini kestiren bir vatandaş, "Danayı keserken, elimizi kestik" dedi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde inananlar, bayram namazının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de bazı vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirirken yaralanmalar yaşadı. Genellikle elini kestirenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar ise kurbanlık hayvanın darbesinden dolayı yaralandı. Aldığı darbe ile vatandaşların ayağından ve kafasından yaralandığı görüldü. Tedavi olmak için Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servis bölümünden giriş yaparken görülen vatandaşlar tedavilerinin ardından hastaneden sargılı bir biçimde ayrıldığı görüldü.

Büyükbaş kurbanlık ile ibadetini gerçekleştirmek isterken yaralan ve kendini görüntüleyen gazetecileri görünce gülen vatandaş, "Danayı keserken, elimizi kestik. Önemli bir şey yok" dedi.