Eskişehir'de Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri Projesi'nin temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir'de Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri Projesi'nin temeli atıldı

Eskişehir\'de Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri Projesi\'nin temeli atıldı
13.08.2025 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle hayata geçirilen Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri Projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle hayata geçirilen Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri Projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde hayata geçirilecek pazar yeri için temel atma töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir için birlikle çalışma vurgusu yaparak, ortak aklın, birlikte hareket etmenin, kibre yenilmemenin bir sonucu ile bir arada olduklarını ifade etti.

Proje hazırlanırken tam bir ortak akıl örneği sergilendiğini belirten Ünlüce, şunları bildirdi:

"Bugün burada, bu birlikteliğin ve ortak aklın sonucu olarak temel atıyoruz. Diliyorum ki kentsel dönüşüm gibi şehrin en önemli konularında da aynı şekilde el ele verelim. Siyaseten eleştirmek yerine merkezi idare, yerel yönetimler, yatırımcılar ve oda başkanlarıyla birlikte hareket edelim. Biz güç birliği yaptıktan, el ele verdikten sonra önümüzde kimse duramaz. İşimiz Eskişehir, gücümüz Eskişehir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik ise pazar yeri inşaatının tam bir ortak aklın ve bir araya gelmenin muazzam bir eseri olduğunu kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da pazar yerinin esnafın, üreticinin ve vatandaşın rahat, güvenli ve modern koşullarda buluşmasını sağlayacağının altını çizerek, yatırımın şehrin ticaret hayatına ve sosyal yaşamına canlılık katacak bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Yıllardır hükümet olarak şehre kazandırdıkları yatırımların, zaman zaman farklı siyasi kanallar tarafından çarpıtıldığını ifade eden Albayrak, buna rağmen halkın faydasına olan her icraat için ellerini taşın altına koymaktan asla kaçınmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlarımızın desteğiyle bu anlayışı kararlılıkla sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz. 'İcraat Seninle Eskişehir' derken aynı hizmet aşkıyla, aynı birlik duygusuyla hareket ettik. Bu projede Cumhurbaşkanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere emekleri için kıymetli milletvekillerimiz, Fatih Dönmez'e, Ayşen Gürcan'a, Nebi Hatipoğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye, belediye meclis üyelerimize, tüm kurumlarımıza, çalışanlarımıza ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Albayrak'tan kentsel dönüşüm çağrısı

Şehrin biriken sorunlarının hala güncelliğini koruduğuna değinen Albayrak, kentsel dönüşüm projelerinin vatandaşların can güvenliği için bekletilmemesi gereken konuların başında geldiğine dikkati çekerek, "Biz, hükümet olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yeter ki bu iradeyi hep birlikte ortaya koyalım. Bugün bu pazar yerinin temelini atıyoruz. Yarın da Eskişehir'imizin güvenli yarınlarının temellerini atalım istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hizmet ertelenmez." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İl Başkanı Talat Yalaz da projenin şehre büyük değer katacağını vurguladı.

Törende, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek ve Kurtuluş Mahalle Muhtarı Akın Günyüzü de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, pazar yerinin temel atma törenini gerçekleştirdi.

24 ayda tamamlanması planlanan projede, 15 bin 881 metrekarelik inşaat alanı yer alacak. Pazar yeri; bodrum kat, zemin kat ve asma kat olmak üzere 3 kattan oluşacak.

Bodrum katta, 143 araç kapasiteli otopark yer alacak. Bu kapasitenin 6'sı engelli bireylere ayrılmış olacak. Minimum 4 metre 20 santimetre kat yüksekliği sayesinde otopark, büyük araçların girişine de uygun şekilde yapılacak.

Zemin katta, 216 pazarcı tezgahı için ayrılmış alan bulunacak. Ayrıca doğrudan sokağa cepheli 17 şarküteri dükkanı ve sadece balıkçılara tahsis edilmiş alanda 27 balıkçı dükkanı yer alacak.

Asma katta; 1705 metrekarelik alana sahip asma kat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kullanımına yönelik özel alanlar içerecek.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri Projesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı O anlar kamerada Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı! O anlar kamerada
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale'deki yangınlar tamamen kontrol altında
Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu
TFF’den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba’ya görev TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev

15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
12:56
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
21:00
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
20:54
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı
Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
20:50
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
20:45
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
20:12
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu
Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
19:50
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı’ya Büyük Tepki
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı'ya Büyük Tepki
19:46
5 maddede ChatGPT’yi güvenli kullanma önerisi
5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi
19:39
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
19:32
Yapay zekaya sorduk Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi
Yapay zekaya sorduk! Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 15:27:17. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri Projesi'nin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.