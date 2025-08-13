Eskişehir\'de Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri Projesi\'nin temeli atıldı

Eskişehir'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle hayata geçirilen Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri Projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde hayata geçirilecek pazar yeri için temel atma töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir için birlikle çalışma vurgusu yaparak, ortak aklın, birlikte hareket etmenin, kibre yenilmemenin bir sonucu ile bir arada olduklarını ifade etti.

Proje hazırlanırken tam bir ortak akıl örneği sergilendiğini belirten Ünlüce, şunları bildirdi:

"Bugün burada, bu birlikteliğin ve ortak aklın sonucu olarak temel atıyoruz. Diliyorum ki kentsel dönüşüm gibi şehrin en önemli konularında da aynı şekilde el ele verelim. Siyaseten eleştirmek yerine merkezi idare, yerel yönetimler, yatırımcılar ve oda başkanlarıyla birlikte hareket edelim. Biz güç birliği yaptıktan, el ele verdikten sonra önümüzde kimse duramaz. İşimiz Eskişehir, gücümüz Eskişehir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik ise pazar yeri inşaatının tam bir ortak aklın ve bir araya gelmenin muazzam bir eseri olduğunu kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da pazar yerinin esnafın, üreticinin ve vatandaşın rahat, güvenli ve modern koşullarda buluşmasını sağlayacağının altını çizerek, yatırımın şehrin ticaret hayatına ve sosyal yaşamına canlılık katacak bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Yıllardır hükümet olarak şehre kazandırdıkları yatırımların, zaman zaman farklı siyasi kanallar tarafından çarpıtıldığını ifade eden Albayrak, buna rağmen halkın faydasına olan her icraat için ellerini taşın altına koymaktan asla kaçınmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlarımızın desteğiyle bu anlayışı kararlılıkla sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz. 'İcraat Seninle Eskişehir' derken aynı hizmet aşkıyla, aynı birlik duygusuyla hareket ettik. Bu projede Cumhurbaşkanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere emekleri için kıymetli milletvekillerimiz, Fatih Dönmez'e, Ayşen Gürcan'a, Nebi Hatipoğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye, belediye meclis üyelerimize, tüm kurumlarımıza, çalışanlarımıza ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Albayrak'tan kentsel dönüşüm çağrısı

Şehrin biriken sorunlarının hala güncelliğini koruduğuna değinen Albayrak, kentsel dönüşüm projelerinin vatandaşların can güvenliği için bekletilmemesi gereken konuların başında geldiğine dikkati çekerek, "Biz, hükümet olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yeter ki bu iradeyi hep birlikte ortaya koyalım. Bugün bu pazar yerinin temelini atıyoruz. Yarın da Eskişehir'imizin güvenli yarınlarının temellerini atalım istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hizmet ertelenmez." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İl Başkanı Talat Yalaz da projenin şehre büyük değer katacağını vurguladı.

Törende, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek ve Kurtuluş Mahalle Muhtarı Akın Günyüzü de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, pazar yerinin temel atma törenini gerçekleştirdi.

24 ayda tamamlanması planlanan projede, 15 bin 881 metrekarelik inşaat alanı yer alacak. Pazar yeri; bodrum kat, zemin kat ve asma kat olmak üzere 3 kattan oluşacak.

Bodrum katta, 143 araç kapasiteli otopark yer alacak. Bu kapasitenin 6'sı engelli bireylere ayrılmış olacak. Minimum 4 metre 20 santimetre kat yüksekliği sayesinde otopark, büyük araçların girişine de uygun şekilde yapılacak.

Zemin katta, 216 pazarcı tezgahı için ayrılmış alan bulunacak. Ayrıca doğrudan sokağa cepheli 17 şarküteri dükkanı ve sadece balıkçılara tahsis edilmiş alanda 27 balıkçı dükkanı yer alacak.

Asma katta; 1705 metrekarelik alana sahip asma kat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kullanımına yönelik özel alanlar içerecek.