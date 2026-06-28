Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Kuzey Kuşak Yolu" Projesinde Kritik Eşik Aşıldı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin 2024 yerel seçimlerinde kamuoyuyla paylaştığı ulaşım projelerinden "Kuzey Kuşak Yolu" projesinde kritik bir aşama daha geride bırakıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları, Mayıs 2024'te başlatıldı. Aralık 2024 itibarıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne kuşak yol güzergahına ilişkin ilk başvurunun yapılmasının ardından ilgili kurumların talepleri doğrultusunda gerekli revizyonlar Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte güzergahın nihai hali, Haziran 2026'da Toprak Koruma Kurulu'nun gündemine alındı. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Kuzey Kuşak Yolu güzergahında yer alan ve tarım arazisi vasfı taşıyan araziler için "tarım dışı kullanım" izni oy birliğiyle verildi.

Sürecin bundan sonraki aşamasında dosya, değerlendirme ve onay için Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulacak.

ESKİŞEHİR'İN ULAŞIMINA YENİ SOLUK

Tamamlandığında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bursa yolu arasında güçlü, hızlı ve kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturacak Kuzey Kuşak Yolu, kent trafiğinin rahatlamasına önemli katkı sağlayacak. Toplam altı şerit olarak planlanan proje, üç gidiş ve üç geliş şeridinden oluşacak. Yeni ulaşım aksı sayesinde şehir içi trafik yükünün azaltılması ve ulaşım sürelerinin kısalması hedefleniyor.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ünlüce, Kuzey Kuşak Yolu'nun Eskişehir'in geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ŞEHRE NEFES ALDIRACAK"

"Eskişehir için büyük önem taşıyan Kuzey Kuşak Yolu Projemizde önemli bir aşamayı tamamladık. Mayıs 2024'te başlattığımız çalışmalar kapsamında Aralık 2024'te ilk başvurumuzu gerçekleştirmiştik. İlgili kurumların talepleri doğrultusunda gerekli revizyonlarını tamamlayarak süreci kararlılıkla takip ettik. Güzergahtaki tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına ilişkin talebimiz, Toprak Koruma Kurulu tarafından 26 Haziran'da oy birliğiyle kabul edildi. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından bu önemli ulaşım yatırımını hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sürece katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."