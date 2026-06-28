Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Kuzey Kuşak Yolu" Projesinde Kritik Eşik Aşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Kuzey Kuşak Yolu" Projesinde Kritik Eşik Aşıldı

28.06.2026 11:16  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024'te başlattığı Kuzey Kuşak Yolu projesinde, tarım arazilerinin kullanımı için Toprak Koruma Kurulu'ndan oy birliğiyle izin alındı. Proje, OSB, üniversite ve Bursa yolu arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin 2024 yerel seçimlerinde kamuoyuyla paylaştığı ulaşım projelerinden "Kuzey Kuşak Yolu" projesinde kritik bir aşama daha geride bırakıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları, Mayıs 2024'te başlatıldı. Aralık 2024 itibarıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne kuşak yol güzergahına ilişkin ilk başvurunun yapılmasının ardından ilgili kurumların talepleri doğrultusunda gerekli revizyonlar Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte güzergahın nihai hali, Haziran 2026'da Toprak Koruma Kurulu'nun gündemine alındı. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Kuzey Kuşak Yolu güzergahında yer alan ve tarım arazisi vasfı taşıyan araziler için "tarım dışı kullanım" izni oy birliğiyle verildi.

Sürecin bundan sonraki aşamasında dosya, değerlendirme ve onay için Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulacak.

ESKİŞEHİR'İN ULAŞIMINA YENİ SOLUK

Tamamlandığında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bursa yolu arasında güçlü, hızlı ve kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturacak Kuzey Kuşak Yolu, kent trafiğinin rahatlamasına önemli katkı sağlayacak. Toplam altı şerit olarak planlanan proje, üç gidiş ve üç geliş şeridinden oluşacak. Yeni ulaşım aksı sayesinde şehir içi trafik yükünün azaltılması ve ulaşım sürelerinin kısalması hedefleniyor.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ünlüce, Kuzey Kuşak Yolu'nun Eskişehir'in geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ŞEHRE NEFES ALDIRACAK"

"Eskişehir için büyük önem taşıyan Kuzey Kuşak Yolu Projemizde önemli bir aşamayı tamamladık. Mayıs 2024'te başlattığımız çalışmalar kapsamında Aralık 2024'te ilk başvurumuzu gerçekleştirmiştik. İlgili kurumların talepleri doğrultusunda gerekli revizyonlarını tamamlayarak süreci kararlılıkla takip ettik. Güzergahtaki tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına ilişkin talebimiz, Toprak Koruma Kurulu tarafından 26 Haziran'da oy birliğiyle kabul edildi. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından bu önemli ulaşım yatırımını hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sürece katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Belediye, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Bursa, Tarım, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kuzey Kuşak Yolu' Projesinde Kritik Eşik Aşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

11:47
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı Bir anda yere yığıldı
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
10:35
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti Fırında ekmek yaparken yakalandı
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
09:43
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 12:11:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Kuzey Kuşak Yolu" Projesinde Kritik Eşik Aşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.