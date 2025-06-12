Eskişehir'de LGS Sınavı İçin Ulaşım Düzenlemesi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı dolayısıyla kampüslere ve okullara ulaşım sağlayan tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek LGS dolayısıyla toplu ulaşımda düzenlemeye gitti. Bu kapsamda tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde değişiklikler uygulanacak.

Konuyla ilgili EBB tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hafta sonu gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi Sınavı sebebiyle kampüslere ve okullara ulaşım sağlayan tramvay ve otobüslerimizin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanacaktır. Bu kapsamda Estram, 15 Haziran Pazar günü tüm hatlarda tramvay seferleri sıklaştırılacak. Sınav sabahı, öğrenci ve velilerin ulaşımda sıkıntı yaşamamaları amacıyla tüm tramvay hatlarında yoğunluk durumuna göre ek seferler düzenlenecek. Otobüslerimizde ise K26, M44 K63 ve S78 numaralı hatlarımız 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 14.00'e kadar hafta içi çalışma saatlerinde hizmet verecektir. Araç kalkış saatlerine www.eskisehir.bel.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz."