Eskişehir'de lise öğrencilerine hukuk kariyeri Cihan Önal tarafından anlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de lise öğrencilerine hukuk kariyeri Cihan Önal tarafından anlatıldı

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Eskişehir\'de lise öğrencilerine hukuk kariyeri Cihan Önal tarafından anlatıldı
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Eskişehir'de düzenlenen kariyer söyleşisinde öğrenciler hukuk alanında kariyer planlaması ve meslek seçimi hakkında bilgi aldı. Bursa Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi Başkanı Cihan Önal, deneyimlerini anlatarak hedef belirleme üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehir'de "Bir Şehir, Bin Kariyer Projesi" kapsamında düzenlenen Kariyer Sohbetleri programında öğrenciler, hukuk alanındaki mesleki deneyimler ve kariyer planlaması hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilen söyleşiye Bursa Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi Başkanı Cihan Önal katıldı.

Önal, söyleşide meslek seçimi, kariyer planlaması, hedef belirleme ve meslek hayatındaki deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Önal, kariyer yolculuğunda azim, çalışma ve kararlılığın önemine dikkati çekti.

Programda, Eti Sosyal Bilimler Lisesi mezunları arasında hukuk fakültesini bitirerek hukuk alanında önemli görevler üstlenen çok sayıda ismin bulunmasının öğrenciler için motivasyon kaynağı olduğu belirtildi.

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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