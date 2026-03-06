Eskişehir'de Lüks Araç Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
Eskişehir\'de Lüks Araç Operasyonu: 11 Gözaltı
06.03.2026 14:55
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, lüks araçları parçalayarak satan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 100'den fazla lüks aracı parçalayıp yedek parça olarak sattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık takip ve çalışması neticesinde, kentte lüks otomobil parçalayıp sattıkları iddia edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir merkezli İstanbul, İzmir ve Sakarya'da, başka illerde bulunan çalıntı, hacizli yakalamalı ve yurt dışından gelip kalma süresi dolan lüks araçları Eskişehir'e getirerek parçalayan, daha sonra da yedek parça olarak satan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Polis ekipleri, 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda, şüphelilerin kullandıkları 2 aracın da aralarında bulunduğu 5 lüks araca el konuldu.

Zanlıların iş yerlerindeki aramalarda ise motor numarası kazınmış 26 araç motoru, üzerinde haciz yakalama bulunan bir araca ait olduğu tespit edilen araç motoru, seri numarası kazınmış 8 şasi, parçalanmış araçlara ait olduğu anlaşılan çok sayıda parça ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, hacizli yakalamalı, yurt dışından geçici süreyle ülkeye giren ve süresi sonunda çıkması gereken, farklı ülke ile kentlerden çalınan araçlara ait toplam 75 araç beyni bulundu.

Yapay zeka uygulamasına "Garajımda çalıntı araç bulundurmak suç mu?" diye sormuşlar

Ayrıca şüphelilerin telefonlarındaki incelemede, bir şüphelinin yapay zeka uygulamasına "Garajımda çalıntı araç bulundurmak suç mu?" diye sorduğu saptandı.

Toplam 100'den fazla aracı parçalayıp yedek parça olarak sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
