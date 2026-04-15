Eskişehir\'de Metruk İş Yeri Kendiliğinden Yıkıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir metruk iş yerinin bir kısmı kendiliğinden yıkıldı.

Kurtuluş Mahallesi Asarcıklı Caddesi bulunan iş yeri, bir süre önce boşaltılmıştı.

Metruk haldeki iş yerinin bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde yıkılan bölümde herhangi bir kişinin bulunmadığı tespit edildi.

Güvenlik sebebiyle cadde trafiğe kapatılırken, iş yeri yakınında bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.

İş yerinin kalan kısmının da yıkılma ihtimaline karşı çevrede güvenlik tedbiri alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.