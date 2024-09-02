Eskişehir'de Midibüs Kazasında 15 Polis Memuru Yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Midibüs Kazasında 15 Polis Memuru Yaralandı

Eskişehir\'de Midibüs Kazasında 15 Polis Memuru Yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen midibüs kazasında 15 polis memuru hafif yaralandı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan midibüste, yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş programında görevliydiler. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, hastanelerdeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

02.09.2024 16:46
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Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 15 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Karapazar mevkisinde seyreden Ş.P. idaresindeki 26 DF 596 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada, 15 polis memuru hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan polislerin Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda görevli oldukları ve program sonrası il merkezine dönüş için yola çıktıkları öğrenildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentteki hastanelerde tedavileri devam eden polislere ziyarette bulundu.

Aksoy, ziyarette yaralanan personele acil şifa ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aksoy ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur'dan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Midibüs Kazasında 15 Polis Memuru Yaralandı - Son Dakika

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