Eskişehir'de Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

Eskişehir\'de Mobilya İmalathanesinde Yangın
29.06.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

ESKİŞEHİR'deki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde zarar oluştu.

Odunpazarı ilçesine bağlı 75'inci Yıl Mahallesi'nde Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi (EMKO) Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Kompresör makinesinden çıktığı fark edilen alevlere müdahale eden çalışanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Polis ekipleri iş yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yangına 17 personel, 3 su tankeri, 6 itfaiye aracı ve merdivenli arazözle müdahale edilirken, yangının büyümesini ve çevredeki iş yerlerine sıçramasına engel olmak isteyen çalışanlar mobilya dükkanındaki ahşap malzemeleri kendi imkanlarıyla dışarı taşıdı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan imalathanede soğutma çalışması yapıldı.

'KISA SÜREDE BÜYÜDÜ'

Tamer Taşkın (59), işçilerle toplantı yaptıkları sırada yan komşu olan imalathanede yangın çıktığını ifade ederek, "Yangının önce kokusunu duyduk. Boya imalatı yaptığı yerlerde küçük patlamalar oldu. Yangın kısa sürede büyüdü" dedi.

Yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi
Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor Tam 7 ayrılık birden Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor! Tam 7 ayrılık birden
İlyas Salman, Kadir İnanır’ın fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu İlyas Salman, Kadir İnanır'ın fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu

13:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran ateşkesi kalıcı olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran ateşkesi kalıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:23:16. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.