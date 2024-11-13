Eskişehir'de Öğrencilerin Abonman Kart Kullanımı Artıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Öğrencilerin Abonman Kart Kullanımı Artıyor

Eskişehir'de 'Bas Geç' abonman kart uygulamasından Ekim ayında 55 binden fazla öğrenci yararlanarak, aylık 250 TL karşılığında otobüs ve tramvayları sınırsız kullanma imkanı elde etti. Uygulamanın kullanıcı sayısındaki artış, öğrencilerin aylık ücretin değişmemesiyle de desteklendi.

13.11.2024 15:01
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir'de abonman kart uygulamasından (Bas Geç) Ekim ayında 55 binden fazla öğrenci yararlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda verdiği müjdeyle kentteki tüm öğrencileri kapsayan abonman kart uygulamasına (Bas Geç) başlanmıştı. Ekim ayında "Bas Geç" uygulamasından yararlanan öğrenci sayısı 55 bini geçti. Abonman kart uygulaması kapsamında kentte öğrenciler, aylık 250 TL karşılığında otobüs ve tramvayları 1 ay boyunca sınırsız olarak kullanabiliyor. Abonman uygulamasından öğrenci Eskart'ı olan herkes faydalanabiliyor.

ESTRAM Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızda Ayşe Başkan'ımızın talimatıyla başlayan 'Bas Geç' abonman uygulamamız okul döneminin sonu olması sebebiyle Mayıs ve Haziran aylarında fazla ilgi görmemişti. Ancak Ekim ayı itibariyle abonman kullanıcı sayımız 55 bini geçmiş durumda. Ayrıca UKOME kararıyla abonman fiyatının değişmemesi de gençleri ve çocukları abonman karta daha çok yönlendirdi. Bu ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Öğrencilere önemli bir konuda uyarıda bulunan Bayındır, "Ancak abonman kullanıcılarını önemli bir konuda uyarmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi kaçak binişlerin önüne geçebilmek için tramvaylarda sürekli kontroller gerçekleştiriyoruz. Abonman sahibi yolcularımız sınırsız biniş hakkı olduğunu düşünerek kart basmadan turnikelerden geçiş yapıyorlar ve denetlemeye denk geldiklerinde de maalesef cezai işlemlerle karşılaşıyorlar. Bu gibi durumların yaşanmaması için öğrencilerin Eskart'larını veya araçlarımızda geçerli öğrenci kartlarını yanlarında bulundurmaları ve biniş sırasında mutlaka turnikeye kartlarını okutmaları gerekiyor" diye konuştu.

Ayrıca Eylül ayında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından toplu taşıma tarifelerinde fiyat artışı yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin isteği üzerine öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için abonman kart fiyatında herhangi bir artış yapılmadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Öğrencilerin Abonman Kart Kullanımı Artıyor - Son Dakika

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