Eskişehir'de Okul Güvenliği Toplantısı
16.04.2026 14:23
Eskişehir'de eğitim ortamlarının güvenliği için toplantı yapıldı, çeşitli önlemler değerlendirildi.

Eskişehir'de eğitim ortamlarının huzur ve güven içinde sürdürülmesine yönelik okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda il genelindeki okullarda yürütülen güvenlik uygulamaları, okul çevrelerinde alınan tedbirler, servis araçlarının denetimi, trafik güvenliği ile öğrencilerin okul giriş çıkış saatlerinde güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kurumlar arası koordinasyon konularının görüşüldüğü toplantıda, ilgili birimler tarafından sunumlar yapılarak mevcut durum değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Yılmaz, Eskişehir'in eğitim ve kültür alanında örnek şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Eskişehir'imizde hiçbir evladımızın en küçük bir olumsuzlukla karşılaşmasına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, okulların çevresinden servis güzergahlarına, trafik güvenliğinden bağımlılıkla mücadeleye kadar her alanda tedbirlerin titizlikle alındığını kaydetti.

Devletin tüm kurumlarının uyum içinde çalıştığını bildiren Yılmaz, öğrencilerin huzurla eğitim görmesi ve ailelerin çocuklarını güvenle okula göndermesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yakup Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
