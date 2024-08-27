(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), "Okul Öncesi Eğitimde İnteraktif-1" seminerlerinin ilkini gerçekleştirdi. Seminere okul öncesi öğretmenleri katıldı.
EBB Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen "Okul Öncesi Eğitimde İnteraktif-1" semineri Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda yapıldı. Seminere Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi kreşlerinde, oyun evlerinde ve özel kreşlerde eğitim veren öğretmenler katıldı.
Seminerde "Çocuk Merkezli Eğitim Süreçlerini Planlama ve Uygulama, Erken Çocuklukta Bilim/ STEM Uygulamaları, Erken Çocuklukta Ekolojik Okuryazarlık, Yaratıcı Öğretmen Yaratıcı Çocuk" konu başlıkları ele alındı.
Anadolu Üniversitesi öğretim görevlilerinin verdiği seminerde katılımcılar merak ettikleri sorulara yanıt buldu.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Okul Öncesi Eğitim Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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