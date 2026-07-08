Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ağaçlık alanda bir kişi ölü bulundu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin karşısındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Tutlu'nun (64) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Ölü Bulunan Adamın Kimliği Belirlendi - Son Dakika
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