Eskişehir\'de Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ö.A.(39) idaresindeki 26 E 0210 plakalı otomobil, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
