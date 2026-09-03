Eskişehir'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli hastanede kurtarılamadı
Eskişehir Odunpazarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki Elif Mavi Avli, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan minik Elif, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde meydana geldi. Kadın sürücü F.A.B. (40) yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Elif Mavi Avli'ye çarptı. Ağır yaralanan Çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan Avli, hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü F.A.B. ise gözaltına alınarak, ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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