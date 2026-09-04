Eskişehir'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi hayatını kaybetti

Eskişehir\'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi hayatını kaybetti
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Eskişehir Odunpazarı'nda otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan annesi Merve Avli'nin sağlık durumunun iyi olduğu, sürücü F.A.B'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Vişnelik Mahallesi Seda ve Çolpan sokakları kesişiminde F.A.B'nin (40) kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi'ye çarptı.

Kazada, anne ve kızı yaralandı.

Önce çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürülen, daha sonra ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan Elif Mavi Avli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

2 gün önce doğum gününü kutlamış

Avli'nin cenazesi, Eskişehir Asri Mezarlığı'ndaki 100. Yıl Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Elif Mavi Avli'nin 2 Eylül'de 3'üncü yaş gününün kutlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi hayatını kaybetti - Son Dakika
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