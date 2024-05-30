Eskişehir'de Otomobilin Üzerine Ağaç Dalları Düştü - Son Dakika
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Eskişehir'de Otomobilin Üzerine Ağaç Dalları Düştü

Eskişehir\'de Otomobilin Üzerine Ağaç Dalları Düştü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin üzerine yol kenarındaki ağacın kırılan dalları düştü. Olay sonucunda araçta maddi hasar meydana gelirken, çevredekilerin yardımıyla kırılan dallar toplandı. Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi ve trafik bir süre tek şeritten verildi. Çevre esnafı, ağacın meyvelerinin ağırlığını taşıyamayan dallarının kırıldığını belirtti.

30.05.2024 16:13
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin üzerine yol kenarındaki ağacın kırılan dalları düştü.

Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde Gürbüz Uçkaç (59) idaresindeki 26 TU 200 plakalı otomobilin üzerine yol kenarındaki dut ağacının gövdesinden kırılan dallar devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, Uçkaç'ın aracını yol kenarına çektiği caddede kalan dallar nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Bazı vatandaşlar kırılan dallardaki dutu topladı.

Gürbüz Uçkaç, gazetecilere, araçta annesiyle seyahat ederken olayın yaşandığını söyledi.

Yeşil ışık yandığında harekete geçtiğini, bu sırada ağacın kırılan dalları ve elektrik direğiyle tavanın üzerine düştüğünü belirten Uçkaç, "Aracın zararını henüz bilmiyorum Çok korktum, cam kırılır diye ürktüm. Araç hasarının giderilmesi için mecburen belediyeye başvuracağım." diye konuştu.

Çevre esnafından kafe işletmecisi Fatih Düzer, meyvelerinin ağırlığını taşıyamayan dalların kırıldığını ifade etti.

Bazı vatandaşların dut yemek için ağaca çıkmasının da dalları zayıflatmış olabileceğini dile getiren Düzer, "Yıllardır gördüğüm ağacın birden devrildiğini görmek şaşkınlık vericiydi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Otomobilin Üzerine Ağaç Dalları Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Otomobilin Üzerine Ağaç Dalları Düştü - Son Dakika
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