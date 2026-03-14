Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'nde park halindeki 43 AEG 590 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Araçta hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Park Halindeki Aracın Yangını - Son Dakika
