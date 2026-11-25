ESKİŞEHİR'de bir parkta toprak yığınının yanına taşlar dizilerek mezar görüntüsü verildi, başına 'Fatiha ve haya edep yahu' yazısı yazıldı. Polisin inceleme yaptığı toprak yığını boş çıktı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

ZABITA FARK EDİP POLİSE BİLDİRDİ

Odunpazarı ilçesi 2 Eylül Caddesi'ndeki Alaaddin Parkı'nda, bir kişi toprak yığını oluşturup, yanına da taşlar dizerek mezar görüntüsü verdi. Başına da 'Fatiha ve haya edep yahu' diye yazdı. Zabıta ekipleri devriye gezdiği sırada mezar görünümlü toprak yığınını görerek polise bildirdi. Polis ekipleri alanı güvenlik şeridiyle kapattı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, yapılan incelemede toprak yığınının boş olduğu belirlendi. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.