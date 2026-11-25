Odunpazarı'nda parka yapılan mezar boş çıktı! Şüpheli kameralardan aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Odunpazarı ilçesindeki Alaaddin Parkı'nda devriye gezen zabıta ekipleri, taşlarla çevrilmiş ve başına 'Fatiha ve haya edep yahu' yazılmış bir toprak yığını fark edip polise haber verdi. Şeritle kapatılan alanda yapılan incelemede yığının boş olduğu ortaya çıktı. Başsavcılığın soruşturma başlattığı olayda, mezar görüntüsünü oluşturan kişi güvenlik kameralarıyla aranıyor.
ESKİŞEHİR'de bir parkta toprak yığınının yanına taşlar dizilerek mezar görüntüsü verildi, başına 'Fatiha ve haya edep yahu' yazısı yazıldı. Polisin inceleme yaptığı toprak yığını boş çıktı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
ZABITA FARK EDİP POLİSE BİLDİRDİ
Odunpazarı ilçesi 2 Eylül Caddesi'ndeki Alaaddin Parkı'nda, bir kişi toprak yığını oluşturup, yanına da taşlar dizerek mezar görüntüsü verdi. Başına da 'Fatiha ve haya edep yahu' diye yazdı. Zabıta ekipleri devriye gezdiği sırada mezar görünümlü toprak yığınını görerek polise bildirdi. Polis ekipleri alanı güvenlik şeridiyle kapattı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, yapılan incelemede toprak yığınının boş olduğu belirlendi. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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