Eskişehir'de Polis Noktasına Saldırı Girişimi Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Eskişehir'de Polis Noktasına Saldırı Girişimi Güvenlik Kamerasında

Eskişehir'de trafikte tartıştıkları gerekçesiyle polis noktasına gelen kişilere saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şikayette bulunmak için polis noktasına gelen 3 kişiye bıçakla saldırmaya kalkışan şüpheliler, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

15.06.2024 12:43
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Eskişehir'de, trafikte tartıştıkları gerekçesiyle kendilerinden şikayetçi olmak için polis noktasına gelen kişilere saldırı girişiminde bulunan 3 şüphelinin ekiplerce gözaltına alınmasını güvenlik kamerası kaydetti.

Trafikte bir araçtaki şüphelilerin, seyir halindeyken araçlarına kesici aletle zarar verdikleri ve kendilerini kovaladıklarına ilişkin şikayette bulunmak isteyen 3 kişi, Tepebaşı Polis Noktası'na geldi.

Bu sırada 3 şüpheli, polis noktası önüne gelerek şikayette bulunacak kişilere bıçakla saldırmaya kalkıştı.

Polis noktasındaki görevliler, hızla olaya müdahale ederek ellerinde 2 bıçak bulunan 3 zanlıyı yere yatırıp etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bıçak kullanmayan diğer şüpheli ise emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görevlilerin 3 saldırganı silah çekerek etkisiz hale getirmesi, polis noktasındaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, uygulama noktası önünde yürüyerek telefonla konuşan kişinin üzerine doğru ellerinde bıçakla koşan şüphelilerin, polisler tarafından silah çekilerek yere yatırılıp gözaltına alındığı görülüyor.

Kaynak: AA

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