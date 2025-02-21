Eskişehir'de Rüya Taner'den Unutulmaz Caz Resitali

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz ve Oda Müziği Günleri kapsamında ünlü piyanist Rüya Taner resital gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı Anma Konseri olarak düzenlenen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz ve Oda Müziği Günleri kapsamında piyanist Rüya Taner resital verdi. Resitalde Francis Poulenc, Mikhail Glınka, Mily Balakırev, Alexander Borodın, Fazıl Say, Sergei Lyapunov gibi birçok önemli bestecinin eserleri seslendirilirken, Rüya Taner'in kendi düzenlediği anonim eserlere de yer verildi. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı Anma Konseri olarak düzenlenen etkinliğe, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçının siparişi üzerine besteci Kamran İnce tarafından bestelenen ve Kıbrıs Adası'ndaki iki farklı toplumu yansıtan "Kapılar" isimli eser büyük beğeni topladı. Konsere Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilay Dalgıç da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi'nde 25 Şubat 2025 tarihinde saat 20.00'de gerçekleşecek "Ege Ön Altılısı" caz konserinde yeniden açılmak üzere perdeler kapandı.