Eskişehir'de havanın soğumasıyla sabaha karşı kar etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 7 derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları ve araçlar ile bitkiler karla örtüldü.
Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kara yolları görevlileri ise tuzlama çalışması yaptı.
Kent merkezinin karla kaplı manzaraları dron ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Sabah Kar Yağışı - Son Dakika
Mersin'de akademisyenler, küresel ısınma nedeniyle Kızıldeniz üzerinden geldikleri Akdeniz kıyılarında popülasyonunu artıran göçmen denizanalarının, balıkçılık sektörünü olumsuz etkilediğini düşünüyor. Doğu Akdeniz'in turizm ve balıkçılık merkezlerinden Mersin'de, sıcaklığı sevdikleri için genellikle yazın görülen göçmen denizanaları, şubat ile martta olağan dışı artış gösterdi.
Tekirdağ'da kick boksta dünya ve Türkiye şampiyonlukları kazanan 17 yaşındaki Resul Aras, ikinci kez dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Aras, 9 yaşında tekvando sporuna başladı ve daha sonra kick boksa geçiş yaptı. Kısa sürede Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası başarılar elde eden Aras, 2022 Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Şimdi ise Macaristan'da gerçekleşecek olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala balıkçılar denizlerde son dönemde umduğunu bulamayınca erken 'Paydos' edip teknelerini limana demirleyerek ağlarını ve teknelerini bakıma almaya başladı.
Yıldız kick boksçu Berat Önal, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2 yıl önce ikinci olan Önal, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şimdi ise hedefi Dünya Kupası'nda birincilik elde etmek ve kariyerine daha fazla başarı eklemek.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek olan 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın, geleneksel sporların dünyadaki en büyük etkinliği olduğunu belirtti. Erdoğan, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı ile yapılan işbirliklerini kayıt altına alan iyi niyet belgesi imzaladıklarını ve oyunların başarılı olmasını arzu ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Dünya Göçebe Oyunları'nın turizm açısından da önemli bir çekim gücü olduğunu vurguladı.
Türkiye'de motosiklet satışlarındaki artış trendi devam ediyor. Yılın ilk 2 ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 144 bin 840'a ulaştı. Bu trendin sürmesi halinde yıl sonunda pazar büyüklüğünün 1,5 milyon adede ulaşması bekleniyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tahminlerine göre, B sınıfı ehliyetle A1 Sınıfı motosiklet kullanma yetkisi getirilmesiyle satış sayısında yüzde 10-20 artış bekleniyor. Ayrıca, elektrikli motosikletlere olan ilgi de artıyor ve bu yıl pazarda daha fazla paya sahip olmaları bekleniyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, Gazze'de artık çocukların ve insanların açlıktan öldüğünü belirterek "Ek tedarik ve işleyen bir altyapının olmaması nedeniyle, kelimenin tam anlamıyla insanların hayatta kalabileceği koşulların çöküşüne tanık oluyoruz.
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