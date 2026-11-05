Eskişehir\'de sağ yakalanan saldırganın 8 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor

VALİLİK: SAĞ OLARAK YAKALANDI

Eskişehir Valiliği, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen saldırganın sağ olarak yakalandığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "Bugün Afyonkarahisar ilimizde silahlı saldırılarda bulunan fail, ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.