Eskişehir\'de sağ yakalanan saldırganın 8 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor

Eskişehir'de sağ yakalanan saldırganın 8 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Valiliği, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen saldırganın Eskişehir'de sağ olarak yakalandığını açıkladı. Valilik, yakalamanın jandarma ve emniyet ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldığını bildirdi.
VALİLİK: SAĞ OLARAK YAKALANDI
Eskişehir Valiliği, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen saldırganın sağ olarak yakalandığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "Bugün Afyonkarahisar ilimizde silahlı saldırılarda bulunan fail, ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Kaynak: DHA
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