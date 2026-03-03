Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda Seyreltme ve Gençleştirme Çalışması - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda Seyreltme ve Gençleştirme Çalışması

03.03.2026 13:38  Güncelleme: 14:45
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki yaşlanmış kavak ağaçlarını güvenlik önceliği ile kaldırarak, yerine polen üretmeyen çınar ağaçları dikecek. Amaç, parkın doğal dengesini korumak ve ziyaretçilerin güvenliğini artırmak.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini ve doğal yaşam dengesini korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda kapsamlı bir seyreltme ve gençleştirme çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda parkın ana aksı üzerinde, yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde bulunan ve ekolojik ömrünü tamamlayan kavak ağaçları güvenlik önceliği gözetilerek alandan kaldırılıyor. Yaşlanmaya bağlı kuruma ve yapısal bozulmalar gösteren ağaçların kontrollü şekilde sökülmesiyle hem ziyaretçilerin güvenliğinin artırılması hem de parkın doğal dengesinin korunması hedefleniyor.

Seyreltme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kaldırılan ağaçların yerine polen üretmeyen ve uzun ömürlü çınar ağaçları dikilecek. Parkın bitkisel ve görsel bütünlüğü dikkate alınarak planlanan yeni ağaçlandırma çalışmaları kademeli olarak gerçekleştirilecek. Böylece önümüzdeki yıllarda anıt ağaç niteliği taşıyabilecek güçlü ve sağlıklı bir ağaç dokusunun oluşturulması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek süreç boyunca oluşabilecek geçici rahatsızlıklar nedeniyle vatandaşlara anlayışları için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

