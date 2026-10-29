Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babasından Cumhuriyet töreninde oturma düzeni tepkisi - Son Dakika
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Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babasından Cumhuriyet töreninde oturma düzeni tepkisi

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Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Şahin\'in babasından Cumhuriyet töreninde oturma düzeni tepkisi
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Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Şahin\'in babasından Cumhuriyet töreninde oturma düzeni tepkisi
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Eskişehir'deki Cumhuriyet Bayramı töreninde protokol düzenine itiraz eden Alişan Şahin, şehit yakınlarının arka sıralara yerleştirilmesini haksızlık olarak nitelendirdi. 2015'te şehit olan oğlunu hatırlatan baba, 'Ben bir oğlumu vermişim bu vatan için' dedi.

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, şehit babası Alişan Şahin, protokoldeki oturma düzeninde şehit ailelerinin arka sıralarda yer verilmesine tepki gösterdi.

ŞEHİT AİLELERİNE ARKA SIRALAR AYRILDI

2015 yılında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babası Alişan Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende protokoldeki oturma düzenine tepki gösterdi. Şahin, oturma düzeninde şehit yakınlarına arka taraflarda yer verilmesinin haksızlık olduğunu ifade etti.

BİZİ NEDEN KÖŞEYE İTİYORSUNUZ?

Tepkisini dile getiren Alişan Şahin, şehit ailelerine gösterilen değerin bu şekilde olmaması gerektiğini belirterek, "Bizi neden köşeye itiyorsunuz, nasıl protokolmüş böyle? Ben onurlu şehit Şükrü Şahin'in babasıyım. Böyle bir yanlış olmaz! İnsanın bir yere kadardır sabrı. Hani hatırlanıyorduk? Hani baş tacıydık? Hani yüreklerimiz yanıyordu? Böyle mi yanıyor?" ifadelerini kullandı.

BİR OĞLUMU VERMİŞİM BU VATAN İÇİN

Yaşadığı duruma tepki gösteren Şahin, şunları söyledi:

"Ben burada haykırmazsam başka yerde sesimizi duymazsınız, sahip çıkılmaz. Yazıklar olsun. Ben bir oğlumu vermişim bu vatan için. Ocağım söndü benim. Ama yine dedim ki vatanım, milletim sağ olsun."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet BayramıUzman OnbaşıŞükrü ŞahinEskişehirAlişanGüncelSon Dakika

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