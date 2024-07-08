Eskişehir'de Sera Örtüsü ve Solarizasyon Örtüsü Teslim Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Sera Örtüsü ve Solarizasyon Örtüsü Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan Eskişehir'de Sera Naylonlarını Yeniliyoruz Projesi Sarıcakaya'da yapılan törenle hayata geçti. Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da katıldı. Proje kapsamında Eskişehir'de toplam 225 çiftçinin seraları yenilenecek.

08.07.2024 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sera Örtüsü ve Solarizasyon Örtüsü Teslim Töreni, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un katılımıyla Sarıcakaya ilçesinde gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan Eskişehir'de Sera Naylonlarını Yeniliyoruz Projesi Sarıcakaya'da yapılan törenle hayata geçti.

Törene Vali Aksoy'un yanı sıra Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da katıldı.

Bakanlık tarafından sağlanan 5 milyon lira bütçe ile Tepebaşı'nda 33, Mihalgazi'de 87 ve Sarıcakaya'da 105 olmak üzere Eskişehir'de toplam 225 çiftçinin serasını yenileyeceği projede çiftçiler törende hazır bulundu.

Tören, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün konuşmalarıyla başladı.

Gümüş'ün ardından söz alan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye'nin sahip olduğu hektar alanı ile dünya genelinde dördüncü sırada olduğuna değinerek, sera sebzeciliğinin 45 yıllık geçmişinin bulunduğuna işaret etti.

Toplam sebze üretiminin yüzde 25'inin seralardan elde edildiğini belirten Aksoy, Eskişehir'de ise bu oranın yüzde 19 olduğunu belirtti.

Aksoy, seracılıkta katedilmesi gereken daha fazla yolun bulunduğunu kaydederken, "Bu konuda çiftçilerimiz hangi desteği istiyorlarsa biz destek olmaya hazırız. Gençlerimiz tarımla buluşsunlar. Üretim işi, her şeyden önce güzel bir iş. Tarım, her ülkenin önem ve destek verdiği, kendi kendine yetmeye çalıştığı, başkasına muhtaç olmamaya çalıştığı, ihracat yapıp gelir elde etmeye çalıştığı önemli bir alan. İlimiz açısından baktığımızda, sahip olduğu toprağın yüzde 41'i tarıma ayrılmış bir toprak. 560 bin hektar, tarım için ayrılmış bir alan. 210 bin hektar alanda sulu tarım yapıyoruz. İnşallah yapımı devam eden ve planlanan baraj ve göletlerle bu miktarı 38 bin hektar daha artırmış olacağız" diye konuştu.

Sarıcakaya'nın seracılık ve sebze yetiştirme konusunda verimli arazilere sahip olduğuna değinen Aksoy, İstanbul'da tüketilen yeşil sebzelerin Sarıcaka ve Mihalgazi ilçelerinden gittiği için gurur duyduklarını söyledi.

Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 yılında Türkiye'de toplam üretiminin yüzde 76'sı olan 30 bin 110 ton roka üreterek Türkiye birincisi olduk. Aynı şekilde Türkiye toplam üretiminin yüzde 36'sı olan 3 bin 910 ton tere üretimiyle yine birinciyiz. Bin 63 ton dereotu, 12 bin 699 ton maydanoz, bin 853 ton semizotu ve 13 bin 400 ton taze soğan üreterek Türkiye ikincisi olduk, 4 bin 15 tonluk brokoli üretimimizle de Türkiye'de yedinci sıradayız. Bugünkü buluşmamızda olduğu gibi her zaman sizlerin yanındayız. Üretim sizden, destek bizden. İlimizde bulunan seralarımızda toplam 88 bin 405 ton sebze ve bazı tıbbi bitkiler yetiştiriliyor. Ayrıca fide üretimi de yapılıyor. 2023 yılında Sarıcakaya ilçemizde 2 bin 482 dekar seradan 42 bin 410 ton ürün elde edildi. Mihalgazi ilçemizde de bin 966 dekar seradan 25 bin 740 ton üretim gerçekleştirildi. Bu ilçelerimizi 853 dekar sera alanı ve 13 bin 333 ton üretimle Tepebaşı ilçemiz takip ediyor. Mahmudiye ilçemizde ise 106 dekar jeotermal serada 5 bin 724 ton üretim gerçekleştirildi."

Konuşmaların ardından hibe almaya hak kazanan çiftçilere hibe sözleşmeleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hüseyin Aksoy, Ahmet Dönmez, Tarık Orhan, Sarıcakaya, Eskişehir, AK Parti, Gümüş, Tarım, Çevre, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Sera Örtüsü ve Solarizasyon Örtüsü Teslim Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 15:44:51. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Sera Örtüsü ve Solarizasyon Örtüsü Teslim Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement