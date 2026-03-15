Eskişehir'de "Sessiz Taşlar, Kayıp Bir Başkent: Amorium" Sergisi Ziyarete Açıldı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Anadolu'nun köklü tarihine ışık tutan önemli bir sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. "Sessiz Taşlar, Kayıp Bir Başkent: Amorium" adlı sergi, Kent Müzeleri Kompleksi Geçici Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

"Sessiz Taşlar, Kayıp Bir Başkent: Amorium" sergisinin açılışına EBB Başkan Vekili Hasan Ünal, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yer alan Amorium Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp ile çok sayıda sanatsever katıldı."

Sergide Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin sanata verdiği önemden bahseden Başkan Vekili Hasan Ünal, böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Yüzyıllar boyunca Anadolu'nun önemli merkezlerinden olan Amorium, arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılan zengin mirasıyla sergide yeniden hayat buluyor. Sergide yer alan buluntular ve bilimsel veriler, ziyaretçilere tarihin derinliklerine uzanan etkileyici bir yolculuk sunuyor.

1987 yılında başlayan bilimsel kazı çalışmaları; şehir surları, kilise kompleksi, Bizans hamamı, sokak dokusu ve üretim atölyeleri gibi önemli keşiflerle Amorium'un MS 6. ile MS 11. yüzyıllar arasında büyük bir başkent ölçeğinde geliştiğini ortaya koydu. Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp başkanlığında sürdürülen kazılar ise kentin Roma'dan Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan kesintisiz tarihsel sürekliliğini gözler önüne seriyor.

Sergi; arkeolojik buluntular ve bilimsel araştırmalar eşliğinde ziyaretçileri Anadolu'nun güçlü tarihsel mirasını yeniden okumaya davet ediyor. Tarihin sessiz tanıkları olan taşlar arasında kayıp bir başkenti keşfetme fırsatı sunan sergi, tarih ve kültür meraklıları için önemli bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sergi, Kent Müzeleri Kompleksi Geçici Sergi Salonu'nda 5 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.