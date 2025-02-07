Eskişehir'de Sevgililer Günü Hediyelik Eşya Pazarı Açılıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Sevgililer Günü Hediyelik Eşya Pazarı Açılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 14 Şubat Hediyelik Eşya Pazarı, Odunpazarı'nda 8-9 Şubat 2025 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Pazarda el emeği ürünler ve özel tasarım hediyelik eşyalar satışa sunulacak.

07.02.2025 14:27
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları'nın (ESMEK) 14 Şubat Hediyelik Eşya Pazarı, Odunpazarı'nda yarın açılıyor. Hafta sonu boyunca 10.00 ve 18.00 saatleri arasında açık olacak pazarda Sevgililer Günü'ne özel tasarım ürünler yer alacak.

ESMEK, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yepyeni bir pazarın kapılarını açıyor. ESMEK Turistik El Sanatları Merkezi önünde açılacak 14 Şubat Sevgililer Günü Hediyelik Eşya Pazarı, yarın saat 10.00'da ziyaretçilerini ağırlayacak. Birbirinden renkli süslemeler, el emeği ürünler ve hediyelik eşyaların satışa sunulacağı pazar, iki gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

ESMEK yetkilileri, "Sevdiklerinize alacağınız hediyenin en kıymetlisi emek ve sevgi ile hazırlanmış olmasıdır. ESMEK kursiyerlerimizin bir araya gelerek hediyelik eşya pazarı, anlamlı ve unutulmaz hediyeler seçmeniz için sizleri bekliyor" çağrısında bulunarak, Eskişehirlileri hafta sonu açık olacak olan pazara davet etti.

Pazar, 8-9 Şubat 2025 tarihlerinde her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Sevgililer Günü Hediyelik Eşya Pazarı Açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sevgililer Günü Hediyelik Eşya Pazarı Açılıyor - Son Dakika
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