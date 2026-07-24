Eskişehir\'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 1 Tutuklama

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, pompalı tüfekle biri çocuk 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Erenköy Mahallesi Yavuzer Sokak'ta husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında önceki gün çıkan tartışmada M.E.A. (23), T.M.H. (16) ve B.D'yi (27) pompalı tüfekle yaralayıp olay yerinden kaçtıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlı O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Olayda yaralanan 3 kişi, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı.