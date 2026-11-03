Eskişehir'de sosyal hizmet personeline afet psikososyal destek eğitimi başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de sosyal hizmet personeline afet psikososyal destek eğitimi başladı

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Eskişehir\'de sosyal hizmet personeline afet psikososyal destek eğitimi başladı
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Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler personeline yönelik afet ve acil durumlarda psikososyal destek eğitimi başladı. Üç gün sürecek eğitimde personelin afet bölgelerinde engelli, kronik hasta ve bebekli ailelerin ihtiyaçlarını belirleme rolü ele alınıyor.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik "Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Eğitimi" başladı.

Üç gün sürecek eğitimin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Türkiye'nin deprem ve diğer afet riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, kurum personelinin afet bölgelerinde önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Gölcük ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve Ağrı'daki trafik kazasında??????? sahada edindiği tecrübeleri paylaşan Bayrak, sosyal hizmet çalışanlarının kriz dönemlerinde vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydetti.

Afet bölgelerinde görev yapan personelin, mesleki sorumluluklarının yanı sıra ihtiyaç duyulan farklı çalışmalara da destek verdiğini anlatan Bayrak, Adıyaman'da yakınlarını kaybetmelerine rağmen görevlerini sürdüren çalışma arkadaşlarının özverili çalışmalarına tanıklık ettiğini belirtti.

Bayrak, afetlerde emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri başta olmak üzere farklı kurumların görev yaptığını, sosyal hizmet personelinin ise engelli bireyler, kronik hastalar ve bebekli aileler gibi desteğe ihtiyaç duyan grupların belirlenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında rol aldığını bildirdi.

Sosyal hizmet çalışanlarının sahadaki ihtiyaçları doğru tespit etmesinin önemine değinen Bayrak, teorik eğitimin yanı sıra görünmeyen ihtiyaçları fark edebilmenin de mesleki sorumlulukları arasında bulunduğunu vurguladı.

Bayrak, eğitimin verimli geçmesini dileyerek katılımcıların deneyim ve katkılarıyla interaktif bir çalışma yürütülmesini temenni etti.

Kaynak: AA
EskişehirGüncelSon Dakika

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