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Eskişehir'de su biriken çukura girip duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de su biriken çukura girip duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, su biriken çukura giren otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Eskişehir\'de su biriken çukura girip duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
26.01.2024 - 12:33,  Güncelleme: 12:34
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolda su biriken çukura girip duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

V.K. idaresindeki 26 ADF 150 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde su biriken çukura girip direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de su biriken çukura girip duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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