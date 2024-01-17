Eskişehir\'de Suç Örgütüne Operasyon: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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ESKİŞEHİR'de 'Tekinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, kara para aklama ve tefecilik suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. MASAK ve tapu kayıtlarında yapılan incelemede şüphelilerin 447 milyon 780 bin TL değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı olduğu tespit edildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 'Tekinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler Y.T. (52), M.T. (25), P.T. (49) ve O.T. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin organize suç örtüsü çatısı altında tefecilik yaptığı, suçtan elde ettikleri yasa dışı gelirleri ise hayvancılık ve gayrimenkul mal varlığı edinerek kara para akladıkları tespit edildi. Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.T., M.T. ve O.T. 'kara parama aklama' ve 'tefecilik' suçlarından tutuklandı.

447 MİLYONLLUK VAR VARLIĞI TESPİT EDİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin kara para aklama amacıyla arazi, daire, iş yeri, tarla ve otomobil satın aldığı belirlendi. MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Tapu Kadastro Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda telefcilikle şüphelilerin 17 milyon 780 bin 624 lira nakit para, 300 milyon lira değerinde 150 dönüm arazi, 85 milyon lira değerinde 17 daire, 20 milyon lira değerinde 4 iş yeri, 20 milyon lira değerinde 14 tarla, 5 milyon lira değerinde 3 otomobil olmak üzere toplam 447 milyon 780 bin 624 lira değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı edindikleri ortaya çıktı.