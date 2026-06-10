Eskişehir'de Şüpheli Ölüm - Son Dakika
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Eskişehir'de Şüpheli Ölüm

10.06.2026 16:38
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Mülkiye Kılıç (78) yatağında ölü bulundu, ölüm nedeni şüpheli, soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de üvey kızıyla birlikte kalan ve isminin Mülkiye Kılıç (78) olduğu belirtilen kadın, yatağında ölü bulundu. Yapılan incelemede üzerinden ve evinden kimlik çıkmayan kadının ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesinin Şirintepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Üvey annesini yatağında hareketsiz bulan kadın, polise haber verdi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde kadının hayatını kaybetti belirlendi. Yapılan incelemede evinde herhangi bir kimliği bulunamayan ve isminin Mülkiye Kılıç olduğu belirtilen kadının ölümü şüpheli olarak görüldü. Savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

Polis ekipleri tarafından parmak izi alınan kadının kimlik tespiti için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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