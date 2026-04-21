Eskişehir\'de Süt Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor

Eskişehir'de süt ve süt ürünleri satış ve tüketim noktalarına yönelik denetimler sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının gıda kontrolörlerince yürütülen denetimlerde hastaneler, okul kantinleri, öğrenci yurtları, şarküteriler ve yerel marketler inceleniyor.

Denetimlerde ürünlerin muhafaza sıcaklıkları, saklama koşulları ile işletmelerin hijyen şartları kontrol ediliyor.

Mevzuata uygunluğun belirlenmesi amacıyla ürünlerden numuneler alınarak analiz için Bakanlığa bağlı laboratuvarlara gönderiliyor.