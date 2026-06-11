Eskişehir\'de Takla Atan Araçta İki Yaralı

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, sürücü Kerem G. (21) ile yanındaki E.G. (21) yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Savaş Özdemir Teknoloji Bulvarı'nda meydana geldi. Kerem G. yönetimindeki 26 AFF 302 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı. Savrulan otomobil takla atarak ters dönerken, sürücü ile yanında bulunan E.G., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.