Eskişehir\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Eskişehir'de düzenlenen operasyonda bir kişi, satmaya çalıştığı 3 heykel, 2 heykel başı ve 5 mermer idol ile yakalandı.

Bir istihbarattan yola çıkan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak amacıyla Afyonkarahisar'dan Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine geleceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin kullandığı aracı Eskişehir'de durduran ekipler, araçta ve şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bütünlüğü bozulmuş erkek heykeli, 2 heykel başı, 5 mermer idol ve 2 bronz heykel ele geçirildi.

Bu kişi hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.